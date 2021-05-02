Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретятся в Душанбе

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - В Душанбе пройдет встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Как сообщила пресс-служба Президента РТ, об этом главы государств договорились 30 апреля в ходе телефонного разговора.

В ходе беседы главы государств высказались по последним конфликтным событиям в приграничных районах, обсудили сложившуюся ситуацию на таджикско-кыргызской границе.

Была подчеркнута особая важность последовательного выполнения достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время.

В этом контексте президенты также сделали акцент на важность продолжения таджикско-кыргызского межгосударственного диалога по дальнейшему продвижению переговорного процесса по делимитации границы.

Президент Республики Таджикистан пригласил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшее удобное время. Приглашение было принято Президентом Кыргызстана, конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как ранее сообщалось, Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол по делимитации и демаркации госграницы.

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Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

Также сообщалось о том, что митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщил, что данные требования невыполнимы. Позднее главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска.