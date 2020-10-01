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    Президенты России, США и Франции сделали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

    1 Октября 2020, 21:26

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президенты России, США и Франции сделали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Политики призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами сторон конфликта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

    Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

    Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

    Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении лидеров.

    Напомним, в воскресенье, 27 сентября, оборонные ведомства Азербайджана и Армении заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Азербайджан Армения Россия США Франция
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