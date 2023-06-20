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    Президенты РК и Германии обсудили вопросы внедрения казахстанских проектов в стратегию Global Gateway

    20 Июня 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана и Германии обсудили вопросы внедрения казахстанских проектов в стратегию Global Gateway. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с президентом Германии в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы отметили необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры. Эта отрасль перспективна. Сейчас в Евросоюзе реализуется Стратегия Global Gateway. В рамках этого мы обсудили вопросы внедрения проектов Казахстана в предпринимаемые инициативы. Мы рассмотрели пути укрепления связей в области зеленой энергетики, сырья, специальной экоэкономики, промышленности, сельского хозяйства, финансов и др. Потому что есть много возможностей для развития сотрудничества по этим направлениям. Мы также обменялись мнениями об усилении социальной ответственности бизнеса», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства заявил, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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