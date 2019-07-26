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    Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели встречу с жителями приграничных районов

    26 Июля 2019, 13:41

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 26 июля, провели совместную встречу с населением приграничных районов на перекрестном участке кыргызско-таджикской границы между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и Тоджикон сельского совета Ворух города Исфары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Главы двухгосударств представили членов официальных делегаций, сообщает отделинформационной политики аппарата президента КР.

    Во времявстречи с местными жителями, главы двух государств отметили важность сохранениямира и согласия, многовековой дружбы между народами, отметили готовность сторонв принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.

    С. Жээнбековотметил, что Кыргызстан дорожит братскими отношениями с Таджикистаном.

    «Мы хорошознаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всехнерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывалипроблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделатьворотами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет»,— подчеркнул С. Жээнбеков, предложив активизировать работу Межправительственнойкомиссии по делимитации границы.

    Далее главыгосударств направились в город Исфара Республики Таджикистан для продолженияпереговоров.

    С. Жээнбеков и Э.Рахмон обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подемаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

    Переговоры главдвух государств продолжатся завтра, 27 июля, в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульскойобласти Кыргызстана.

    Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

    23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

    Автор:

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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