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    Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили приграничный конфликт

    16 Сентября 2022, 20:23

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Главы специальных служб двух стран будут работать на месте, создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

    Достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.

    Конфликт на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном начался в среду, 14 сентября. Погранслужба Кыргызстана обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. Таджикская сторона утверждает, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Таджикистан Кыргызстан Кризис Мировые новости Политика
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