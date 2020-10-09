Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Совместное заявление глав государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о событиях в Кыргызской Республике

Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность.

Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране.

Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.

Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений.

Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 5 октября 2020 года в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.

Министерство иностранных дел Казахстана 8 октября сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, в связи с сообщениями о рейдерских захватах государственных объектов.

8 октября р уководители силовых, военных и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации в Кыргызстане. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о своей готовности уйти с поста главы государства, как только страна встанет на путь законности. В этот же день Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра.



