Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах главы государств провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что расценивает государственный визит Президента Узбекистана в преддверии 30-летия Независимости Казахстана как проявление особого уважения братского узбекского народа к казахскому народу.

«Узбекистан – это не только добрый сосед и важный партнер, но и братское государство, с которым мы связаны общими корнями и общей судьбой. Между нашими странами успешно развивается стратегическое партнерство. Расширилось сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. На сегодняшних переговорах намечены пути вывода казахстанско-узбекских отношений на новый уровень. Мы обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Достигнуты договоренности по дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия. Уверен, что визит придаст новый импульс нашим отношениям», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что казахско-узбекские отношения очень успешно развиваются по восходящей линии и полностью отвечают духу дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими экономическими партнерами в регионе. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 30 % и превысил 3,2 миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что достижению этого результата способствовала реализация совместных проектов в промышленности, машиностроении, фармацевтике, транспорте и логистике. Стабильно развивается взаимодействие в энергетике и агропромышленном комплексе. Перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до 10 миллиардов долларов.

Создаются благоприятные условия для граждан двух стран. Запущены дополнительные авиарейсы между столицами и крупными городами, расширяется автобусное сообщение, прорабатываются новые железнодорожные маршруты, снимаются ненужные барьеры и преграды.

«Все это с большим воодушевлением воспринимается нашими народами и служит стимулом для дальнейшего сближения. В этой связи мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем приняли решение вывести наши межгосударственные отношения на уровень союзничества. Это историческое решение продиктовано нашим обоюдным искренним стремлением к более тесному взаимодействию на основе доверия, поддержки и учета взаимных интересов. Для координации союзнических отношений мы договорились учредить Высший межгосударственный совет, Межпарламентский совет, а также рабочий орган – Совет министров иностранных дел. Принципы нашего союзничества отражены в подписанной нами только что Декларации о союзнических отношениях. Таким образом, мы с уверенностью можем заявить об открытии новой яркой страницы в славной летописи казахско-узбекских многогранных связей. Это, безусловно, серьезный вклад в обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском регионе и его процветание», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров приоритетное внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Казахстан заявил о готовности увеличить поставки в Узбекистан многих товаров – от маневренных локомотивов до продукции легкой промышленности. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Туркестане был организован III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Также на днях в столице состоялось заседание Делового совета. По итогам этих мероприятий заключен внушительный пакет коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.

«Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Она будет состоять из оптово-распределительных и агрологистических центров. Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе. В целом взаимодействие в этой сфере развивается хорошими темпами. Вместе с тем потенциал в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов. Мы согласились, что одним из драйверов партнерства служит наращивание промышленной кооперации», – подчеркнул Президент Казахстана.

Как было сказано далее в выступлении, в последние годы наблюдается неуклонный рост совместных производств. На базе ТОО «СарыаркаАвтоПром» запущено совместное предприятие по выпуску автомобилей «Chevrolet». Успешно действует казахско-узбекское предприятие «Hyundai Auto Asia» по продаже легковых автомобилей. Запущены проекты по производству и реализации сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. В Казахстане открыт целый ряд перспективных производств в сфере фармацевтики, строительства и легкой промышленности.

«Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру, компания «Казфосфат» выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов. Крупнейшая в Казахстане строительная компания «BI group» планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов. Флагман нашего автопрома «Astana-Motors» планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей «Hyundai». Большой мультипликативный эффект и выгоду даст скорейший запуск Международного центра промышленной кооперации на границе двух стран. Центр призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. Он будет способствовать развитию торговли не только в двустороннем, но и в региональном масштабах, а также расширит наши транспортно-логистические возможности. В этой связи правительствам поручается ускорить строительство этого объекта», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан и Узбекистан находятся на пересечении важных торгово-транспортных коридоров Евразии. Для дальнейшего развития этого направления достигнута договоренность ускорить реализацию ряда стратегически важных проектов.

«Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент», которая укрепит туристский потенциал наших государств. Считаем, что строительство железной дороги Дарбаза – Мактаарал – Джизак расширило бы наши транзитные возможности и разгрузило бы действующий пункт пропуска Сарыағаш. Мы сегодня предметно рассмотрели вопросы и предварительно соглашение подписано о строительстве железнодорожной линии Учкудук – Кызылорда. Для продвижения двусторонней торгово-экономической повестки мы назначили специальных представителей президентов. От Казахстана я определил министра торговли и интеграции Бахыта Султанова», – сказал Глава государства.

Лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, эта задача имеет особую важность. Казахстан и Узбекистан последовательно выступают за обеспечение баланса между ирригацией, гидроэнергетикой и экологией.

«На фоне неутешительных оценок дальнейшей водохозяйственной обстановке в регионе и мире мы с Шавкатом Миромоновичем пришли к мнению о необходимости принятия дополнительных мер. Переговорный механизм нам нужно вывести на уровень премьер-министров, учитывая важность водохозяйственной проблемы. Мы рассмотрели возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере новых технологий и применении цифровых решений. Казахстан выразил готовность к обмену опытом и развитию кооперации в этих направлениях. Приглашаем узбекских друзей использовать передовые продукты казахстанских разработчиков, а также широкие возможности Международного финансового центра «Астана», – отметил Президент Казахстана.

По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства с большим удовольствием сообщил о принятом им решении возвести в столице Казахстана памятник великому поэту Алишеру Навои. Стороны также приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой интеллигенции двух стран и высказались за активизацию межвузовского сотрудничества. Ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане. Для систематизации этой работы планируется заключить соответствующее соглашение, которое предусматривает увеличение квот для студентов. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.

«Нам нужно приглашать узбекских студентов для учебы в казахстанских вузах. Выделены специальные стипендии и гранты имени Ахмета Яссауи. Я думаю, что узбекские студенты проявят интерес к обучению в казахстанских вузах. Естественно, чтобы казахстанские студенты также выезжали в Узбекистан для учебы. Я сегодня уважаемому Шавкату Миромоновичу сказал, что историю надо вспомнить: наиболее видные представители казахской интеллигенции в прошлом обучались именно в Ташкенте. Возможно эту традицию в той или иной форме нужно возобновить», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. В центре внимания на переговорах были вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе, в том числе в контексте ситуации в Афганистане. Единая позиция двух президентов заключается в том, что обеспечение устойчивого развития Центральной Азии является общей и достижимой целью, отвечающей коренным интересам всех братских народов.

Глава Казахстана в завершение своего выступления назвал визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева успешным для обеих стран.