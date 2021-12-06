Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в столицу Казахстана с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи во дворце Акорда. После того как начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам, прозвучали государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили обход Почетного караула. Затем в Восточном зале состоялась встреча в узком составе.

Лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, в том числе ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание была уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе, а также взаимодействию по линии и многосторонних структур.

Приветствуя Шавката Мирзиёева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность его государственного визита с точки зрения продвижения казахско-узбекского сотрудничества на качественно новый уровень.

– Сегодня мы подпишем Декларацию о союзнических отношениях. Это действительно новый уровень наших взаимоотношений, поскольку ранее мы опирались на принципы стратегического партнерства. Считаю, что пакет документов, который сегодня будет подписан, придаст дополнительный импульс сотрудничеству между нашими странами. Тем более мы условились дать поручение правительствам предпринять самые энергичные меры с тем, чтобы в ближайшее время довести объем торговли до 5 млрд долларов, а затем вывести объем торговли до 10 млрд долларов. Это очень высокий уровень, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался о вкладе двух стран в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

– Союзнические, стратегические взаимоотношения между нашими странами являются серьезным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Это действительно факт без всякого преувеличения. Можно сказать, чем лучше взаимоотношения между нашими странами, тем более стабильной будет ситуация в нашем очень важном регионе, – убежден Президент Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев, выразив признательность за традиционно теплое гостеприимство на казахской земле, от имени народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравил Касым-Жомарта Токаева и весь казахстанский народ с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.

Лидер Узбекистана высоко оценил успехи нашей страны под руководством Президента Казахстана. Он также отметил весомый вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитие двусторонних отношений.

Президент Узбекистана отметил символичность своего визита в нашу страну накануне 30-летней годовщины Независимости Казахстана. Как он отметил, многовековая дружба между народами двух стран будет способствовать укреплению межгосударственных отношений. Он также отметил продуктивную работу правительств двух государств, проделанную в преддверии его визита.