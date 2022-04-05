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    Президенты Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с Рамазаном

    5 Апреля 2022, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

    Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Узбекистан
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