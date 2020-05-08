Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили работу по ликвидации последствий подтоплений из-за прорыва дамбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предметно обсудили ход реализации правительствами двух стран поручений по ликвидации последствий подтоплений в приграничных районах Казахстана и Узбекистана, вызванных прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Главы государств положительно оценили тесное и слаженное взаимодействие сторон при решении первостепенных задач эвакуации и социальной поддержки населения, восстановлении инженерной и транспортной инфраструктуры.

Лидер Узбекистана с благодарностью отметил приверженность наших народов духу дружбы и добрососедства и готовность вместе преодолевать любые трудности. Шавкат Мирзиёев заявил о намерении узбекской стороны и далее оказывать всестороннее содействие, в том числе обмениваться информацией и в открытом ключе работать над восстановлением дамбы с учетом интересов Казахстана и принципов международного права.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку и посильную помощь Узбекистана в сложившейся неординарной ситуации.

«Мы расположены в одном речном бассейне и только на основе доверия и прозрачности можем обеспечить справедливое и рациональное использование водных ресурсов, а также предупредить угрозы и вызовы трансграничного характера», – заявил Президент Казахстана.

Собеседники достигли договоренности о дальнейшем совершенствовании механизмов совместного управления и использования ресурсов трансграничных рек. В этой связи правительствам поручено проработать вопрос о создании постоянно действующей специальной группы высокого уровня.

В завершение беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подчеркнув особое значение этого праздника и трепетное отношение к нему, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев передали всем ветеранам и труженикам тыла искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, а братским народам Казахстана и Узбекистана – благополучия и процветания.



