Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили работу по ликвидации последствий подтоплений из-за прорыва дамбы

    8 Мая 2020, 16:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предметно обсудили ход реализации правительствами двух стран поручений по ликвидации последствий подтоплений в приграничных районах Казахстана и Узбекистана, вызванных прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

    Главы государств положительно оценили тесное и слаженное взаимодействие сторон при решении первостепенных задач эвакуации и социальной поддержки населения, восстановлении инженерной и транспортной инфраструктуры.

    Лидер Узбекистана с благодарностью отметил приверженность наших народов духу дружбы и добрососедства и готовность вместе преодолевать любые трудности. Шавкат Мирзиёев заявил о намерении узбекской стороны и далее оказывать всестороннее содействие, в том числе обмениваться информацией и в открытом ключе работать над восстановлением дамбы с учетом интересов Казахстана и принципов международного права.

    В свою очередь Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поддержку и посильную помощь Узбекистана в сложившейся неординарной ситуации.

    «Мы расположены в одном речном бассейне и только на основе доверия и прозрачности можем обеспечить справедливое и рациональное использование водных ресурсов, а также предупредить угрозы и вызовы трансграничного характера», – заявил Президент Казахстана.

    Собеседники достигли договоренности о дальнейшем совершенствовании механизмов совместного управления и использования ресурсов трансграничных рек. В этой связи правительствам поручено проработать вопрос о создании постоянно действующей специальной группы высокого уровня.

    В завершение беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Подчеркнув особое значение этого праздника и трепетное отношение к нему, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев передали всем ветеранам и труженикам тыла искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, а братским народам Казахстана и Узбекистана – благополучия и процветания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Происшествия Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Президент принял годовой отчет Национального банка
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров