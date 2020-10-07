Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президенты Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями по развитию событий в регионе

    7 Октября 2020, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, принципах доверия и стратегического партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

    Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.

    Главы государств обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Президент принял годовой отчет Национального банка
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров