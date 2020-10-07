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Президенты Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями по развитию событий в регионе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Октября 2020, 19:38
Президенты Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями по развитию событий в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, принципах доверия и стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.

Главы государств обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном.

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