Президенты Казахстана и Таджикистана провели совместный брифинг для СМИ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели совместный брифинг для средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед журналистами, Глава нашего государства выразил глубокую признательность Президенту Таджикистана за приглашение посетить его страну с официальным визитом и оказанное гостеприимство.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Таджикистан для Казахстана – не просто партнер по региону, а братская и близкая страна.

— Наши народы объединяют крепкие узы дружбы, общая история, духовные и культурные ценности, — убежден Глава государства.





Президент отметил, что сегодняшние переговоры еще раз подтвердили высокий уровень отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал о достижении конкретных соглашений по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия и выразил уверенность, что они будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран.

По мнению Президента Казахстана, состоявшиеся переговоры носят глубоко символический характер, поскольку они проходят в год празднования 30-летия Независимости двух государств.

Оценивая итоги встречи на высшем уровне, Касым-Жомарт Токаев заявил, что сторонам удалось определить ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

— Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года нам удалось не только сохранить прежние объемы взаимной торговли, но и обеспечить рост товарооборота до 800 миллионов долларов. В период пандемии это неплохой результат, — считает Президент.





Глава государства акцентировал внимание на важности наращивания промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. По его словам, казахстанские компании готовы создать совместные предприятия по производству автомобилей и автобусов, строительству трансформаторного завода в Таджикистане, а также обеспечить поставки железнодорожных комплектующих, подвижного состава, вертолетов, металлопродукции для строительства Рогунской ГЭС.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, правительства двух стран приступили к предметным переговорам в этом направлении и подписали ряд документов, предусматривающих реализацию крупных совместных промышленных проектов.

Серьезным импульсом для увеличения взаимной торговли Президент назвал наращивание сотрудничества в области сельского хозяйства.

— Казахстан на взаимовыгодных условиях рассчитывает на увеличение поставок пшеницы, муки, мяса и молочных продуктов. Таджикистан, в свою очередь, обладает большими возможностями экспорта в Казахстан плодоовощной продукции. Для оказания поддержки нашим фермерам и сокращения ненужных промежуточных цепочек нами поддержана идея строительства совместных оптово-распорядительных центров по обеспечению поставок таджикской сельхозпродукции на казахстанский рынок, — сказал Глава государства.





Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран. В целях стимулирования роста объемов перевозок правительствам поручено принять меры по оптимизации тарифной политики и улучшению условий транспортировок.

Президент выразил уверенность, что успешная реализация этих договоренностей позволит преодолеть рубеж во взаимной торговле в 1 млрд долларов и удвоить этот показатель в обозримом будущем. Кроме того, важное место в повестке переговоров заняли вопросы взаимодействия в водно-энергетической и военно-технической сферах.

Глава государства также остановился на планах по расширению культурно-гуманитарных контактов, включая проведение перекрестных дней культур.

— Казахстан увеличит количество образовательных грантов для таджикских студентов. Эти меры сблизят нашу молодежь, будут способствовать сохранению преемственности истинно дружеских взаимоотношений между нашими странами, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, особое внимание в ходе переговоров было уделено актуальным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Говоря о сложной ситуации в Афганистане, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность таджикской стороне и ее руководству за содержательные консультации по столь важной проблеме, которая входит в мировую повестку дня.

— Казахстан твердо выступает за дальнейшее объединение усилий братских государств для сохранения пространства мира, добрососедства и взаимного доверия в регионе. Центральная Азия – это территория уникальных возможностей и ресурсов, обладающая громадным экономическим, транзитно-транспортным и человеческим потенциалом, — подчеркнул Глава государства.





Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для придания мощного импульса региональной кооперации стороны договорились продолжить взаимные консультации на уровне глав государств и правительств, а также руководителей профильных министерств.

Президент Казахстана рассказал о своем приглашении Президенту Таджикистана совершить государственный визит в нашу страну в удобное для него время.

В завершение Глава государства заявил о поддержке инициативы таджикской стороны по объявлению 2025 года Международным годом сохранения ледников.





Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.