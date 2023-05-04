Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в узком составе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в узком составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.

«Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках Вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное – есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи. В прошлом году в Душанбе с большим успехом проведены Дни казахстанского кино. В этом году запланировано проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Нам надо тщательно подготовиться к этому событию», – подчеркнул Глава нашего государства.

Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное гостеприимство.

«Таджикистан и Казахстан – стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с Вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю Вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями», – отметил Президент Таджикистана.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.



