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    Президенты Казахстана и Таджикистана провели двусторонние переговоры в узком формате

    20 Мая 2021, 12:14

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи Главы нашего государства, которая началась с приветственного рапорта начальника почетного караула и исполнения государственных гимнов двух стран. Президент Казахстана отдал дань уважения государственному флагу Таджикистана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон прошли вдоль строя почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии состоялась встреча в узком формате.

    Стороны обстоятельно рассмотрели широкий круг вопросов казахско-таджикского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и взаимодействие в рамках международных структур.

    Касым-Жомарт Токаев выразил лидеру Таджикистана сердечную признательность за исключительное гостеприимство, оказанное ему и всей казахстанской делегации с первых минут пребывания на таджикской земле.

    «Мы придаем особое внимание и значение данному визиту, поскольку на повестке дня очень важные вопросы, связанные с развитием и укреплением двустороннего сотрудничества. Здесь есть о чем поговорить. В прошлом году объем торговли достиг 800 миллионов долларов, несмотря на пандемию. Это говорит о больших резервах в торгово-экономической сфере. И, конечно же, у нас есть предложения. Мы готовы выслушать и ваши предложения на этот счет», — сказал Президент Казахстана.

    Глава государства также остановился на вопросах международной повестки дня, отметив, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом в рамках ООН, ШОС, ОБСЕ. Наряду с этим Президент поблагодарил таджикского лидера за неизменную поддержку казахстанских инициатив в СВМДА и поздравил его с успешным председательством Таджикистана в этой авторитетной структуре в 2018-2020 годах.

    «Считаю, что у нас есть все возможности для наращивания сотрудничества буквально по всем направлениям. Казахстан и Таджикистан являются без всякого преувеличения братскими государствами», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь Эмомали Рахмон сердечно приветствовал Касым-Жомарта Токаева в Таджикистане.

    «Таджикско-казахские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Казахстан занимает второе место среди ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана. Укрепляются духовное, культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности. Наши страны успешно развивают сотрудничество в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и СВМДА», — отметил Президент Таджикистана.

    Эмомали Рахмон выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по всему спектру многогранных отношений между двумя странами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Таджикистан
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