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    Президенты Казахстана и России провели телефонный разговор

    1 Сентября 2022, 19:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

    В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств «Центральная Азия – Россия», которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.

    Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Россия
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