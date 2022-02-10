Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - По итогам двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент Казахстана высказал признательность Владимиру Путину за приглашение посетить Москву с визитом.

– Переговоры были очень насыщенными, интересными. Я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить удовлетворение тем, как прошли эти переговоры. Нынешний год является знаковым для наших государств. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество. Благодаря интенсивному политическому диалогу добились впечатляющих успехов по всем направлениям. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница являет всему международному сообществу яркий пример настоящего добрососедства, надежного союзничества и стратегического партнерства, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что были проведены весьма обстоятельные и плодотворные переговоры. Открыто, в доверительном ключе лидеры обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки.

– Мы с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Мы договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли. Несмотря на пандемийные меры, достигнут самый высокий результат. В прошлом году товарооборот превысил 21 миллиард долларов, – отметил Президент.

По его словам, российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 17 миллиардов долларов. Каждое третье предприятие с иностранным капиталом в нашей стране создано с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель которых представлен практически всеми отраслями.

– Мы детально обсудили перспективы расширения производственной кооперации. В этом направлении наши страны уже завершили 13 крупных проектов. На стадии реализации – 8 проектов на сумму более 2,5 миллиарда долларов, прорабатываются еще 11 проектов общим объемом инвестиций почти 1,5 миллиарда долларов. Во время переговоров я проинформировал уважаемого Владимира Владимировича, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем. Они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала наших стран. Большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между нашими регионами занимает порядка 70 %, – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инновационных точек роста. Сегодня был подписан ряд документов, которые позволят двум странам значительно продвинуться в абсолютно актуальных вопросах цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики.

– С учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. В ходе переговоров я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие открыть в Казахстане филиалы самых известных технических вузов Российской Федерации. Я думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что стороны заручились взаимной поддержкой в продвижении международных инициатив. Он отметил, что Казахстан выступает за кандидатуру Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году.

Казахстанский лидер высоко оценил роль Российской Федерации в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Глава нашего государства поддержал позицию России в отношении неделимости безопасности на Евразийском пространстве. Он напомнил, что этот принцип был зафиксирован в Декларации, подписанной по итогам Астанинского форума ОБСЕ в 2010 году.

– Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и нерационально. Поэтому думаем, что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент выразил полное удовлетворение итогами состоявшихся переговоров и поблагодарил российскую сторону за проявленное гостеприимство.



