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Президенты Казахстана и России проведут встречу в Омске
5 Ноября 2019 15:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин проведут встречу в Омске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«7 ноября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» в г. Омск (Россия). В рамках форума запланирована встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки посвященной высоким технологиям», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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