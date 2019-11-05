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Президенты Казахстана и России проведут встречу в Омске

5 Ноября 2019 15:09
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Президенты Казахстана и России проведут встречу в Омске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин проведут встречу в Омске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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«7 ноября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» в г. Омск (Россия). В рамках форума запланирована встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, подписание ряда документов, а также осмотр выставки посвященной высоким технологиям», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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