Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай Султанулы, передает МИА «Казинформ».

«От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита Главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон», - отметил он.





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