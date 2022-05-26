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    Президенты Казахстана и Кыргызстана провели встречу в узком формате

    26 Мая 2022, 12:04

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ1» .

    – Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава нашего государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран.

    - Такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой, - подчеркнул Президент РК.

    Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.

    – Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы, – сказал Президент Кыргызстана.

    Лидеры двух стран провели встречу в узком формате, обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Кыргызстан Сотрудничество Международная деятельность РК
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