Президенты Казахстана и Кыргызстана провели совместный брифинг для СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что расценивает первый государственный визит Садыра Жапарова в качестве Президента Кыргызстана в Казахстан как проявление особого уважения к нашей стране.

«Кыргызстан является для нас союзническим, добрососедским, братским государством и надежным партнером», – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил историческую роль Первого Президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в развитие отношений двух братских стран.

Глава государства выразил уверенность в том, что итоги переговоров придадут новый импульс казахско-кыргызскому стратегическому партнерству, назвав символичным то, что визит кыргызского лидера проходит в год 30-летия Независимости двух стран.

«Наши интересы схожи в политической, экономической, гуманитарной и военно-технической сферах. Между двумя странами подписано около 180 документов. Сегодня мы приняли Совместное заявление и подписали ряд важных соглашений. Казахстан и Кыргызстан активно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза. Вместе мы проводим масштабную работу по поддержанию стабильности и безопасности в Центральной Азии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы совместного противодействия коронавирусной инфекции. Казахстан подтвердил готовность направить кыргызскому народу очередную партию медицинских изделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, Глава государства заявил о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является одним из крупных торговых партнеров, а также входит в число ведущих инвесторов Кыргызстана.

«За последние 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в эту страну. Казахские инвесторы вносят весомый вклад в поддержку ключевых отраслей кыргызской экономики и улучшение социальной ситуации. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, развитию производственного сектора и финансового рынка. В этой связи мы договорились поддерживать и защищать взаимные инвестиции», – сообщил Президент Казахстана.

Глава государства рассказал о договоренностях, направленных на снижение торговых барьеров, укрепление взаимодействия между таможенными и налоговыми органами двух стран, внедрение в их работу цифровых технологий.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал о том, что в целях укрепления экспортного потенциала и расширения связей между малым и средним бизнесом в ближайшее время казахстанская делегация посетит Кыргызстан со специальным визитом.

Важным вопросом в двусторонней повестке дня является повышение пропускной способности на казахско-кыргызской границе в целях улучшения условий передвижения наших граждан и торговых потоков.

«В этой связи принимаются меры для увеличения пропускной способности пограничных постов. Одним из ярких подтверждений этой работы является модернизация крупнейшего пункта «Қордай» (Ақжол). Будут созданы комфортные условия для пересечения границы. Обновлено оборудование, построена восьмиполосная автодорога, и эта работа будет продолжена, усовершенствован режим паспортного контроля. Это все позволит существенно увеличить поток пассажиров и транспорта между двумя странами. Казахстан готов открыть данный объект в ближайшее время. Согласно договоренности, кыргызская сторона также в ближайшее время завершит соответствующую работу», — сообщил Глава государства.

Президент Казахстана также остановился на достигнутой договоренности по наращиванию взаимодействия по линии межрегионального сотрудничества. По его словам, существует необходимость скорейшего проведения первого Форума межрегионального сотрудничества, а также создания торгово-логистического центра по оформлению и обработке товаров в приграничной зоне.

Еще одним пунктом переговоров стало обсуждение водно-энергетической кооперации.

«Стоит отметить, что наше взаимодействие по бассейнам рек Шу и Талас на сегодняшний день является примером для многих стран. У нас действует совместная Комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений. Казахстан ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и эксплуатацию этих объектов. За последние десять лет на эти цели мы выделили более 1 млрд тенге. Мы продолжим работу по данному вопросу в двустороннем формате, а также с другими партнерами по региону. По вопросам рек нам необходимо эффективное взаимодействие, только так мы сможем избежать разногласий», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Глава государства остановился и на перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Мы условились провести перекрестные Дни культуры Казахстана и Кыргызстана. В Бишкеке возведут памятник Абаю, в Нур-Султане – монументы Манасу и Чингизу Айтматову. Кроме того, мы будем объединять усилия для исследования и популяризации богатого исторического наследия наших народов», – информировал он.

Кроме того, по итогам обсуждения достигнута договоренность по активизации контактов между молодежью. Президент рассказал о своем поручении увеличить квоту для кыргызских студентов в вузы нашей страны в 10 раз и довести количество образовательных грантов до 50, а также о предложении рассмотреть возможность открытия филиала одного из ведущих вузов Казахстана в Бишкеке.

Лидеры Казахстана и Кыргызстана обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня. По оценке Касым-Жомарта Токаева, стороны подтвердили близость позиций по большинству вопросов. Отмечена актуальность дальнейшего развития формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Президент Казахстана выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку казахстанской инициативы по укреплению потенциала СВМДА.

В завершение своего выступления Глава государства отметил, что проведенные переговоры подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между Казахстаном и Кыргызстаном.

«Наши государства и народы близки друг другу. Это общеизвестный факт. Задача глав государств – превратить двусторонние отношения в образцовую модель сотрудничества. Именно на решение этой задачи были нацелены сегодняшние переговоры. Состоявшийся обмен мнениями был весьма полезным и плодотворным. Мы определили магистральные направления двустороннего сотрудничества, обсудили укрепление диалога в рамках региональных и международных структур. Договорились в конструктивном ключе, в оперативном режиме решать любые вопросы нашего взаимодействия, с учетом коренных интересов братских народов двух стран. С полной уверенностью можно сказать, что государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова увенчался успехом», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 2 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.



