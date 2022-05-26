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    Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном составе

    26 Мая 2022, 13:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление Президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол», укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.

    Глава государства отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

    Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1.

    В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.

    В свою очередь Президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.

    «Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности», – сказал кыргызский лидер.

    По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

    По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили прогулку по территории резиденции «Ала-Арча».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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