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    Президенты Казахстана и Германии провели переговоры в формате тет-а-тет

    20 Июня 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайерем, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Федерального Президента Германии. Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Германии. Затем в Восточном зале состоялись переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

    Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-германского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

    Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.

    По завершении главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Германия Токаев Касым-Жомарт
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