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    Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры

    10 Апреля 2023, 18:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции «Акорда». Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов лидеры двух стран провели беседу в узком составе.

    Затем президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

    Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

    «Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское и близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок», – сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном сформирована солидная договорно-правовая база.

    «В прошлом году мы подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов. Более того, в рамках Вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего Межгосударственного Совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям», – подчеркнул Глава нашего государства.

    Президенты с удовлетворением констатировали существенное продвижение двух стран в торгово-экономическом взаимодействии. Объем двустороннего товарооборота вырос на 40%, достигнув полумиллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что по мере полноценного раскрытия экономического потенциала Казахстана и Азербайджана этот показатель может быть увеличен до 1 миллиарда долларов.

    Глава нашего государства обратил внимание, что особую роль в укреплении казахско-азербайджанских отношений играет взаимодействие в области культуры.

    «Хочу особо подчеркнуть договоренность о проведении декад культур двух стран. Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году. Сегодня мы с уважаемым Президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа. Еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран является дар казахского народа Азербайджану – Центр детского творчества им. Курмангазы в г. Физули. Мне сообщили, что строительство данного объекта ведется достаточно быстрыми темпами. Думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты и обогащать сокровищницу общих духовно-культурных ценностей», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь Ильхам Алиев вновь выразил признательность Касым-Жомарта Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное традиционное гостеприимство казахского народа.

    «В первую очередь ещё раз хочу выразить благодарность за приглашение. Я очень рад вновь побывать на братской земле Казахстана. Мы укрепляем позитивный фон наших отношений. Отношения между нашими народами имеют большую историю, и эти отношения всегда были братскими. И сегодня на этом прочном фундаменте мы строим наше будущее. Все сферы сотрудничества, которые мы с Вами уже обсудили, имеют огромный потенциал.

    Считаю необходимым отметить, что сотрудничество в гуманитарной сфере имеет первостепенное значение. То, что будут организованы дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, будет ещё больше сближать наши народы, ещё больше раскрывать глубокую историю и богатую культуру наших народов. Мы считаем, что именно гуманитарный трек – это та основа, на которой строятся наши межгосударственные отношения. Безусловно, есть очень много сфер, которые представляют взаимный интерес. Мы на самом деле выходим на качественно новый уровень взаимодействия и союзничества», – подчеркнул Президент Азербайджана.

    Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкой повестке двусторонних отношений и международной проблематике.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов и откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Азербайджан Видео Политика Токаев Касым-Жомарт
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