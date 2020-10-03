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    Президенты Франции и Азербайджана обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе

    3 Октября 2020, 15:19

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорится в сообщении на официальном сайте главы Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечается, глава Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и скорейшему проведению переговоров.

    Президент И. Алиев отметил, что в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, сотни домов разрушены. Азербайджанская армия провела контрнаступательные операции и освободила часть своих оккупированных территорий.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан Армения Франция
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