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    Президенты Беларуси и Туркменистана поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения и Днем столицы

    7 Июля 2021, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Первого Президента Казахстана продолжают поступать письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и его дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул особую роль Елбасы в становлении независимого и процветающего Казахстана.

    «Признателен за Ваш неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - говорится в телеграмме А. Лукашенко.

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил неразрывную связь современной истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева.

    «С удовлетворением хотелось бы отметить существующий высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Казахстан. Твердо убежден, что туркмено-казахстанские межгосударственные отношения и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших братских народов», - говорится в письме Президента Туркменистана.

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    День столицы Первый Президент - Елбасы
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