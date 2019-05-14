Президенту РК представили генплан развития левобережья Сырдарьи в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде Глава государства ознакомился с деятельностью регионального центра «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Центр, построенный за счет местного бюджета, осуществляет свою деятельность по таким направлениям, как «Рухани қазына», «Воспитание и образование», «Атамекен», «Информационная волна».

Касым-Жомарту Токаеву также был представлен генеральный план развития левобережья Сырдарьи. Президенту доложили, что в предстоящее время здесь будут возведены дворец бракосочетаний, пожарное депо, средняя школа на 900 учащихся, жилые дома, центр семейной медицины и другие социальные объекты. На строительные площадки, расположенные на территории более 1,5 тысячи гектаров, уже подведена соответствующая инфраструктура.





Глава государства отметил высокие показатели Кызылординской области в строительной сфере и позитивные изменения в развитии областного центра.

«В градостроительстве нужно использовать новые технологии и строительные материалы, активно внедрять компоненты системы «Умный город» (Smart City)», - сказал Президент.





