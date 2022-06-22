Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президенту РК доложили о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

    22 Июня 2022, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ожидается, что в Съезде примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

    Секретариатом Съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

    Маулен Ашимбаев также доложил об итогах работы Сената во 2-й сессии Парламента VII созыва. На сегодняшний день Парламентом принято и направлено на подпись Главе государства 68 законов.

    Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

    Кроме того, Главе государства представили информацию о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Религия Акорда Сенат Съезд лидеров мировых религий Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов