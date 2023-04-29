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    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы

    29 Апреля 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы. По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

    Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.

    Ранее в рамках экологического месячника «Жасыл Астана» Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана
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