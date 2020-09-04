Президенту представили план развития Актюбинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главе государства Касым-Жомарту Токаеву было доложено о социально-экономическом развитии Актюбинской области и эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ондасын Уразалин представил Президенту план развития региона, реализация которого позволит шире использовать возможности Актюбинской области для полного обеспечения западной части Казахстана продовольствием. В частности, предполагается увеличение объемов заготовки кормов, расширение площади орошаемых земель, внедрение новых технологий в производство. Аким области отметил высокий транспортно-логистический потенциал региона и поделился планами по привлечению инвестиций.
Касым-Жомарт Токаев поручил Ондасыну Уразалину обеспечить экономический рост в области, держать на постоянном контроле социальные вопросы, волнующие население, особое внимание уделяя созданию новых рабочих мест в рамках программы «Дорожная карта занятости».
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