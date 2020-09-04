Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президенту представили план развития Актюбинской области

4 Сентября 2020 16:32
Поделиться:
Президенту представили план развития Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главе государства Касым-Жомарту Токаеву было доложено о социально-экономическом развитии Актюбинской области и эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Глава государства дал Нурлану Ногаеву ряд поручений по развитию энергетической отрасли
Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа – Крымбек Кушербаев о Послании Глава государства принял Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова Представители интеллигенции обсудят Послание Президента в Алматы

Ондасын Уразалин представил Президенту план развития региона, реализация которого позволит шире использовать возможности Актюбинской области для полного обеспечения западной части Казахстана продовольствием. В частности, предполагается увеличение объемов заготовки кормов, расширение площади орошаемых земель, внедрение новых технологий в производство. Аким области отметил высокий транспортно-логистический потенциал региона и поделился планами по привлечению инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Ондасыну Уразалину обеспечить экономический рост в области, держать на постоянном контроле социальные вопросы, волнующие население, особое внимание уделяя созданию новых рабочих мест в рамках программы «Дорожная карта занятости».


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Актюбинская область   #Акимат   #Экономика  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив