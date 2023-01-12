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    Президенту представили многотомник госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

    12 Января 2023, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Государственного советника Ерлана Карина о работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Деятельность Государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении.

    Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан.

    Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

    В текущем году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана История Казахстана Акорда Ерлан Карин Репрессии Токаев Касым-Жомарт
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