Президенту Германии презентовали порт Курык

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе государственного визита в Казахстан Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении Премьер-Министра РК Алихана Смаилова посетил порт Курык и ознакомился с новыми транспортно-логистическими проектами в рамках развития Среднего коридора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Порт Курык расположен на восточном побережье Каспийского моря, южнее Актауского морского торгового порта. На сегодня его производственная мощность составляет 6 млн тонн грузов в год: через паромный комплекс проходят экспортные казахстанские и транзитные товары. В настоящее время в порту проводятся работы по расширению инфраструктуры и увеличению его перевалочной мощности.

Делегация совершила пешую прогулку по территории Курыка и обзорную экскурсию на одном из паромов. Кроме того, Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Алихану Смаилову были презентованы перспективные инвестиционные проекты, в том числе проект многофункционального морского терминала «Саржа», и представлены доклады о текущей работе порта.

Было отмечено, что сегодня более 80% товаров из Китая и Центральной Азии в Европу перевозится именно через Казахстан. На этом фоне все более важную роль на континентальной торговой карте играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор – кратчайший путь для перевозок из Центральной и Восточной Азии в Европу. В прошлом году перевалка грузов по нему увеличилась в 2 раза, составив порядка 1,7 млн тонн. За 5 месяцев т.г. грузопоток вырос на 64%, превысив 1 млн тонн.

Казахстан заинтересован довести объемы грузоперевозок по данному маршруту до 10 млн тонн в среднесрочной перспективе и готов предоставить свои портовые мощности для обеспечения растущих потребностей немецких и европейских партнеров. Сегодня пропускная способность портов Актау и Курык превышает 20 млн тонн. Вместе с тем Правительством ведется работа по выстраиванию внешних логистических терминалов и цифровизации маршрутов.

Со своей стороны немецкие партнеры выражают заинтересованность в реализации перспективных транспортно-логистических проектов.