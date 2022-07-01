1 Июля 2022 09:14

Президенту доверяют 83% казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 83 % казахстанцев доверяют Главе государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого на платформе Qalaisyn.kz с 9-го по 28-е июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Провели исследование среди 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всему Казахстану.

Итоги показали, что больше 78% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы Президента. Свыше 59% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту Президента положение в стране улучшилось. Таким образом, уровень доверия Президенту растет.

По данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.