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1 Июля 2022 09:14
Президенту доверяют 83% казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 83 % казахстанцев доверяют Главе государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого на платформе Qalaisyn.kz с 9-го по 28-е июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Провели исследование среди 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всему Казахстану.
Итоги показали, что больше 78% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы Президента. Свыше 59% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту Президента положение в стране улучшилось. Таким образом, уровень доверия Президенту растет.
По данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.
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