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    Президенту доложили о текущей ситуации в Абайской области

    22 Июня 2022, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главе государства была представлена информация о текущей ситуации в новообразованной Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Нурлан Уранхаев проинформировал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Акимат Регионы Абайская область
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