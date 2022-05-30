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    Президенту доложили о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына»

    30 Мая 2022, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына» за четыре месяца 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО «Самрук-Казына» достигло запланированных результатов на данный момент.

    Алмасадам Саткалиев сообщил Главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО «Самрук-Казына».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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