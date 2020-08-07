Президенту доложили о деятельности ФНБ «Самрук-Казына» в рамках борьбы с пандемией коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Главе государства доложили о деятельности ФНБ «Самрук-Казына» в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Ахметжан Есимов сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что в марте текущего года фонд профинансировал приобретение 6 миллионов защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам.

Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» проинформировал Президента о взаимодействии фонда с Министерством здравоохранения, в рамках которого за счет финансовых средств компании было закуплено 100 машин скорой помощи, 1000 кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов «Авифавир».

Глава государства также был проинформирован о том, что по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева фондом будет профинансировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы.

Ахметжан Есимов рассказал Президенту о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.

В ходе беседы была рассмотрена текущая ситуация в компаниях фонда. Ахметжан Есимов сообщил, что в текущем году Правительству будут выплачены дивиденды в размере 120 млрд тенге, что в десять раз больше, чем в 2017 годом. Ранее «Самрук-Казына» досрочно направил более 50 млрд тенге в Национальный фонд.

