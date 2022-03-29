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    Президентскую квоту в Сенате сократят до 10 депутатов

    29 Марта 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президентскую квоту в Сенате сократят до 10 депутатов. Об этом напомнил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По второму направлению «Переформатирование представительной ветви власти» запланировано четыре мероприятия», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    В частности, будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций Сената Парламента, путем внесения следующих изменений в законодательство:

    президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов, будут рекомендованы АНК;

    квота АНК будет передана из Мажилиса в Сенат;

    предусмотрение право Сената Парламента одобрять или не одобрять законы, принятые Мажилисом Парламента;

    дополнение полномочий Сената Парламента правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета;

    наделение Мажилиса Парламента правом принимать законы;

    преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;

    право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Послание Президента РК-2022
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