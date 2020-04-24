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    Президентское правление особенно эффективно в период реформ – член НСОД

    24 Апреля 2020, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, член Научно-консультативного совета при Конституционном совете РК Айнур Сабитова прокомментировала пользу для страны от введения в 1990 году института президентства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из истории известно, что институт президентства сыграл выдающуюся и большую роль в осуществлении модернизации казахстанского общества и сегодня, по истечении 30 лет, мы можем утверждать, что реализована жизнеспособность института президентства в нашем государстве. Президентское правление особенно эффективно в период реформ, оно эффективно в период перехода к другой общественной системе, когда ситуация не отличается стабильностью. А также в многонациональных государствах с обширной территорией», - сказала Айнур Сабитова на онлайн конференции, посвященной 30-летию Института Президентства в стране.

    Она также высказалась о заслугах Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    «Очень большую роль сыграл Елбасы в период первого года независимости нашей страны в подготовке молодых кадров в лучших вузах мирового содружества. Эта заслуга очевидна. Потому что именно по опыту нашего государства и по опыту нашего первого Президента многие страны начали практиковать многие программы по подготовке молодых кадров в лучших университетах мира. Нурсултан Абишевич на заре становления независимости смог реализовать свои идеи, которые были направлены на подготовку молодых кадров», - отметила она.

    «Благодаря программе «Болашак» была отправлена на обучение за рубеж очень большая армия самой талантливой молодежи нашего государства в самые рейтинговые мировые университеты. Убеждена, что все это было достигнуто отчасти благодаря институту президентства», - заключила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Политические реформы Первый Президент - Елбасы
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