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    Президентский оркестр Службы госохраны выступил с концертом перед медработниками

    19 Июня 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благодарности врачам и медицинским работникам в период самоотверженного труда в период пандемии и накануне празднования Дня медицинского работника, 17-18 июня Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан выступил с концертной программой, перед медицинским персоналом и пациентами Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, Национального научного кардиохирургического центра, Национального научного медицинского центра, а также медицинскими работниками медучреждений района Алматы города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

    В концертной программе принимали участие артисты эстрадно-симфонического ансамбля, солисты ансамбля песни и эстрады Президентского оркестра. Праздничное дефиле было осуществлено музыкантами духового оркестра Президентского оркестра.

    Праздничное выступление Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан вызвало восторженные отклики со стороны благодарной целевой аудитории.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана День медицинского работника Общество
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