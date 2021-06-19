Президентский оркестр Службы госохраны выступил с концертом перед медработниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благодарности врачам и медицинским работникам в период самоотверженного труда в период пандемии и накануне празднования Дня медицинского работника, 17-18 июня Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан выступил с концертной программой, перед медицинским персоналом и пациентами Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, Национального научного кардиохирургического центра, Национального научного медицинского центра, а также медицинскими работниками медучреждений района Алматы города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

В концертной программе принимали участие артисты эстрадно-симфонического ансамбля, солисты ансамбля песни и эстрады Президентского оркестра. Праздничное дефиле было осуществлено музыкантами духового оркестра Президентского оркестра.

Праздничное выступление Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан вызвало восторженные отклики со стороны благодарной целевой аудитории.