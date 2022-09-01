Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Президентский оркестр из Казахстана торжественно прошел по улицам Бурсы

    1 Сентября 2022, 07:36

    БУРСА. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Бурсе прошло музыкальное шествие в рамках II международного фестиваля военных оркестров. Своим мастерством и парадным мундиром казахстанский коллектив привлек особое внимание местных жителей и иностранных туристов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В эти дни в Бурсе проходит одно из самых зрелищных культурных мероприятий – торжественное шествие оркестров. В нем приняли участие военно-оркестровые и творческие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Гагаузии и Турции. В этом году он проходит во второй раз, но казахстанские музыканты перед турецкой публикой выступили на фестивале впервые.

    Международный фестиваль военных оркестров стартовал на площади «Ханлар» в древней столице Османской империи Бурсе. Праздничное шествие прошло по центральным улицам города и завершилось посреди исторического района и торговых рядов крытого восточного базара с 700-летней историей «Бурса капалы чаршы» (Bursa Grand Bazaar).

    Оркестры продемонстрировали горожанам и гостям культурной столицы тюркского мира свое виртуозное музыкальное мастерство, оригинальное исполнение, красочные костюмы и строгие мундиры.

    Выступления коллективов каждой страны восхитили зрителей своим воодушевляющим исполнением военных маршей, народных и эстрадных композиций в коллаборации с классической музыкой разных времен.

    Президентский оркестр Казахстана своим выступлением особенно поразил турецкую публику. В их репертуаре прозвучали такие известные произведения, как «Қазақ елі», «Салтанатты шеру» и кавер-версии современных популярных хитов. Продолжительными аплодисментами восточная публика встретила марш «Абылайхана» как национальное и близкое по духу произведение.

    К слову, люди внимательно рассматривали военную форму творческого коллектива из Казахстана и фотографировались с ними практически на ходу. Под продолжительные овации казахстанскому оркестру выкрывали слова «браво» и «на бис». По требованию публики некоторые из композиций прозвучали дважды. Толпы людей шли за строем казахстанского оркестра до самого выхода из исторического рынка, а один из местных торговцев на удивление казахстанцев даже воскликнул: «Алға, Қазақстан!».

    Музыкальное шествие началось с государственного гимна Турции под дирижированием руководителя Президентского духового оркестра Казахстана Курмета Бейсембаева.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Турция Видео Тюркский мир Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей