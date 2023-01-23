Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

БУРСА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью страны в Бурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования 14 мая. Мы воспользуемся предоставленными нам официально полномочиями до 10 марта, после чего начнется 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для проведения выборов», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Фото: Анадолу

