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    Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися - ЦИК

    11 Октября 2020, 17:04

    ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15:00 часов в выборах по всей стране приняли участие 3 миллиона 495 тысяч 215 человек, или 70,71% избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Об этом агентству сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ /ЦКВР/ Бахтиёр Худоёрзода.

    Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки пришло более 50% избирателей. Участие 70,71% избирателей свидетельствует о том, что политическая и правовая культура жителей Республики Таджикистан весьма высока и они участвуют в таких политических кампаниях с высоким чувством гражданской ответственности.

    Процесс голосования продлится до 20:00 часов на 3375 избирательных участках.

    По словам Бахтиера Худоёрзода, в ЦКВР пока не поступало никаких обращений и жалоб.

    Автор:

    Таджикистан
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