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    Президентские выборы пройдут 11 октября в Таджикистане

    6 Августа 2020, 19:25

    ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ – Сегодня, 6 августа, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан на втором совместном заседании шестого созыва назначили очередные выборы президента Республики Таджикистан на 11 октября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Выборы президента Таджикистана будут шестыми по счету за время независимости страны.

    Согласно статье 65 Конституции Таджикистана, президент страны избирается путём тайного голосования сроком на семь лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Согласно этой же статье, одно и то же лицо не может быть президентом Таджикистана более двух сроков подряд. Но по итогам всенародного референдума 22 мая 2016 года исключение этого пункта в Конституции сделано только для действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, полномочия которого определяются специальным конституционным законом.

    Выборы президента Республики Таджикистан считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины (то есть более 50%) избирателей. Избранным на пост президента считается кандидат, за которого проголосовало более половины (то есть свыше 50%) избирателей, принявших участие в голосовании.

    Предыдущие выборы президента РТ состоялись 6 ноября 2013 года.

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    Выборы Таджикистан
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