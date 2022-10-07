Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Президентские выборы: два института планируют проводить опросы общественного мнения

    7 Октября 2022, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты) и Институт общественной политики партии «AMANAT» подали в ЦИК РК уведомления о проведении опросов общественного мнения, передает МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 7 октября 2022 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от двух юридических лиц с приложением копий документов: 1. Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты); 2. Частное учреждение «Институт общественной политики партии «AMANAT». Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления», - сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

    В Центризбиркоме напомнили, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

    «В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа. Также обращаем внимание, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования
    (п.9 ст. 28 Конституционного закона). Данные требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании», - пояснили в ЦИК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров