Президентские институты Франции и Казахстана похожи – Филипп Мартинэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ выступил на конференции, посвященной 30-летию Института Президентства в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш мир переживает беспрецедентный кризис – пандемия продолжает распространяться по всему миру. Наши страны в той или иной степени вовлечены в борьбу с этим вирусом, и полные масштабы экономических последствий этого шока, который затрагивает все наши страны, до сих пор ощутимы. Цены на нефть были на негативной отметке впервые в истории этого продукта», - сказал Филипп Мартинэ.

Он подчеркнул, что пока у нас нет эффективной вакцины, мы не сможем двигаться вперед.

«В этом кризисе нам как никогда необходимо международное сотрудничество, нам нужна солидарность в борьбе с эпидемией. Нам нужны хорошо финансируемые и функционирующие многосторонние организации, такие как ВОЗ. Нам нужна солидарность с самыми слабыми странами, солидарность в ЕС. Франция настаивает на проведении эффективных мер, направленных на оживление нашей экономики. Нам нужны солидарность между Европой и Азией. Стратегическое партнерство, которое объединяет Францию и Казахстан, остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Чтобы все это работало, нам нужные сильные и устойчивые национальные институты. Президентские институты Франции и Казахстана имеют сходство, и все об этом знают», - заявил посол Франции в РК.

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