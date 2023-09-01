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    Президентские инициативы представляют новые правила функционирования отраслей экономики - Ерлан Карин

    1 Сентября 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Содержание и характер нового Послания полностью отвечают логике президентских реформ. Касым-Жомарт Токаев последовательно реализует стратегический курс, направленный на синхронное реформирование экономической, политической и идеологической сфер, отметил Государственный советник РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

    «В Послании представлена дальнейшая стратегия развития экономики Казахстана. Более того, президентские инициативы совершают своего рода game-change, представляя новые правила функционирования отраслей экономики. Это касается как изменений взаимоотношений в системе исполнительной власти, центра и регионов, так и введения новых мер налогового стимулирования, нормативно-правового регулирования, взаимодействия с инвесторами. Несмотря на общую направленность Послания на решение экономических вопросов, в нем есть важные инициативы социального характера: повышение зарплат, обеспечение занятости, безопасности детей, равенства в получении образования и т.д.

    Особое внимание привлекает предложение Главы государства о вынесении обсуждаемого в обществе вопроса строительства АЭС на республиканский референдум. Это подтверждает приверженность Президента принципам «слышащего государства» и «Справедливого Казахстана».

    В целом, сегодня в Послании было озвучено более ста различных идей и предложений, которые охватывают максимальный спектр направлений и складываются в единый системный комплекс социально-экономических реформ», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Ерлан Карин Послание Президента РК-2023
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