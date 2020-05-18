Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    «Президентские» 100 млрд тенге на посевную начали выдавать фермерам

    18 Мая 2020, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершив льготное кредитование весенне-полевых работ по программе «Кең дала», Аграрная кредитная корпорация приступила к финансированию посевной по программе «Экономика простых вещей», передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Как сообщалось ранее, в рамках антикризисных мер Глава государства поручил включить в программу «Экономика простых вещей» дополнительную финансовую помощь казахстанским фермерам в период весенне-полевых работ. Средства не безвозмездные, но выдаются на легких условиях.

    Для земледельцев предусмотрены 100 миллиардов тенге всего под 6%. Деньги выдаются на период до 12 месяцев, при этом основной долг можно возвращать лишь в конце срока займа.

    Финансирование производится через АО «Аграрная кредитная корпорация» (дочерняя организация НУХ «КазАгро») и банки второго уровня. Поскольку посевная кампания уже началась, АКК оптимизировала и автоматизировала бизнес-процессы, чтобы ускорить и упростить выдачу средств. В частности, с 30 календарных дней до 10 рабочих сокращен срок рассмотрения заявок и принятия решения. Также сокращен перечень требуемых у заемщика документов. На сегодняшний день АКК выдала земледельцам почти 6 миллиардов тенге.

    Необходимо отметить, что недавно Аграрная кредитная корпорация завершила финансирование весенне-полевых работ по программе «Кең дала». Тогда 70 миллиардов тенге под 5% годовых получили 2 405 фермеров, в основном представители малого и среднего бизнеса.

    Таким образом, в сумме по программам «Кең дала» и «Экономика простых вещей» весенне-полевые работы 2020 года профинансированы на 170 миллиардов тенге. Ощутимая государственная поддержка позволит крестьянам провести посевную в положенный срок и без срывов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Президентский пакет мер
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане