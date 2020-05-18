«Президентские» 100 млрд тенге на посевную начали выдавать фермерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершив льготное кредитование весенне-полевых работ по программе «Кең дала», Аграрная кредитная корпорация приступила к финансированию посевной по программе «Экономика простых вещей», передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу МСХ РК.

Как сообщалось ранее, в рамках антикризисных мер Глава государства поручил включить в программу «Экономика простых вещей» дополнительную финансовую помощь казахстанским фермерам в период весенне-полевых работ. Средства не безвозмездные, но выдаются на легких условиях.

Для земледельцев предусмотрены 100 миллиардов тенге всего под 6%. Деньги выдаются на период до 12 месяцев, при этом основной долг можно возвращать лишь в конце срока займа.

Финансирование производится через АО «Аграрная кредитная корпорация» (дочерняя организация НУХ «КазАгро») и банки второго уровня. Поскольку посевная кампания уже началась, АКК оптимизировала и автоматизировала бизнес-процессы, чтобы ускорить и упростить выдачу средств. В частности, с 30 календарных дней до 10 рабочих сокращен срок рассмотрения заявок и принятия решения. Также сокращен перечень требуемых у заемщика документов. На сегодняшний день АКК выдала земледельцам почти 6 миллиардов тенге.

Необходимо отметить, что недавно Аграрная кредитная корпорация завершила финансирование весенне-полевых работ по программе «Кең дала». Тогда 70 миллиардов тенге под 5% годовых получили 2 405 фермеров, в основном представители малого и среднего бизнеса.

Таким образом, в сумме по программам «Кең дала» и «Экономика простых вещей» весенне-полевые работы 2020 года профинансированы на 170 миллиардов тенге. Ощутимая государственная поддержка позволит крестьянам провести посевную в положенный срок и без срывов.