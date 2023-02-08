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    Президентская резиденция в Костанае: акимат выберет новый профиль объекта в ближайшее время

    8 Февраля 2023, 14:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента в Костанае, как и в ряде других регионов Казахстана, прорабатывается вопрос передачи резиденций Главы государства для нужд детей. В настоящий момент в регионе окончательно не решили, учреждение какого именно профиля создадут на базе комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном акимате сообщили, что сейчас создается рабочая группа, члены которой и решат, какого рода детское учреждение будет создано на базе комплекса, находящего в отдалении от областного центра. Решение обещают принять и объявить официально в самое ближайшее время.

    «Поручение Главы государства будет исполнено. На данный момент прорабатывается вопрос о механизме передачи и целевом использовании гостевого дома. По решению мы дополнительно сообщим», - заявил пресс-секретарь акима Костанайской области Жуматай Какимжанов.

    Сейчас бывшая резиденция Президента в Костанайской области все еще находится в числе особо охраняемых объектов. И посетить комплекс беспрепятственно нельзя.

    В пресс-службе акима Костанайской области дополнили информацию касательно передачи президентской резиденции, расположенной в жилом массиве Амангельды в Костанае.

    «С этой целью под председательством заместителя акима Костанайской области Рината Мухаметкалиева создана специальная рабочая группа. Данная группа будет изучать все аспекты и в течение месяца выработает акиму области рекомендации по его дальнейшему использованию. Главная цель - адаптация данного объекта к социальным потребностям детей», - прокомментировали в акимате.

    Здесь же отмечено, что своими намерениями по адаптации данного комплекса под социальную сферу глава костанайского региона ранее делился с представителями СМИ.

    «Поручение президента ускорит это дело и будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств», - подытожили в областном акимате.

    Ранее сообщалось, что областные акиматы самостоятельно определят целевое использование данных резиденций (детские сады, оздоровительные центры, центры отдыха и др.) с учетом потребностей региона.


    Фото: акимат Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат
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