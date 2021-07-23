Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Президентская избирательная кампания стартовала в Узбекистане

    23 Июля 2021, 13:57

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане сегодня стартовала избирательная кампания по президентским выборам. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Избирательная кампания начинается с 23 июля. ЦИК утвердил программу основных мероприятий по выборам», - заявил З. Низамходжаев.

    По данным ЦИК, право выдвижения кандидатур на выборах получат пять партий – Социально-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш», Либерально-демократическая партия (УзЛиДеп), Народная демократическая партия и Экологическая партия.

    Отмечается, что выборы президента Узбекистана пройдут по принципу периодичности на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом республики.

    На заседании также объявили о создании пресс-центра и территориальных подразделений Центральной избирательной комиссии.

    Отметим, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы состоятся 24 октября 2021 года. Предыдущие президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016 года.

    Президентские выборы осуществляются путём тайного голосования на основе общего, равного и прямого избирательного права граждан Узбекистана. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров