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Президентская избирательная кампания стартовала в Узбекистане

23 Июля 2021 13:57
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Президентская избирательная кампания стартовала в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане сегодня стартовала избирательная кампания по президентским выборам. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Избирательная кампания начинается с 23 июля. ЦИК утвердил программу основных мероприятий по выборам», - заявил З. Низамходжаев.

По данным ЦИК, право выдвижения кандидатур на выборах получат пять партий – Социально-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш», Либерально-демократическая партия (УзЛиДеп), Народная демократическая партия и Экологическая партия.

Отмечается, что выборы президента Узбекистана пройдут по принципу периодичности на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов в соответствии с Избирательным кодексом республики.

На заседании также объявили о создании пресс-центра и территориальных подразделений Центральной избирательной комиссии.

Отметим, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы состоятся 24 октября 2021 года. Предыдущие президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016 года.

Президентские выборы осуществляются путём тайного голосования на основе общего, равного и прямого избирательного права граждан Узбекистана. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.


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#Выборы   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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